Advokat frifunnen for erstatningskrav

Ein advokat på Nordmøre er frifunnen for eit erstatningskrav på 31 millionar kroner, skriv Tidens Krav. Advokaten var saksøkt for dårleg rådgiving i samband med eit skilsmisseoppgjer mellom eit formuande ektepar. Ifølge Dagens Næringsliv skal advokaten ha bedt om over ein million kroner for oppdraget, men har seinare betalt tilbake det meste i eit forlik. Retten kom til at advokaten var aktlaus i rådgivinga.