Advokat frifunnen

Ein advokat i fylket er frifunnen for å ha hjelpt ein klient med å skjule tre barn for barnevernet. Ifølge tiltalen lånte han i fjor vår ut hytta si til faren, og politiet meiner han gjorde dette trass i at han visste at faren berre skulle sjå barna i avgrensa periodar og under oppsyn av barnevernet. Advokaten fekk først ei bot på 25 000 kroner, som han nekta å godta, og no er han frifunnen. Retten meiner det ikkje er bevist at advokaten handla med overlegg.