Advarte mot mulig lokking av barn

Advarselen om at en mann skal ha prøvd å lokke med seg skolebarn inn i bilen i Tomrefjord i morges, kan være basert på en misforståelse, skriver rbnett. Elevene på skolen ble varslet og politiet har etterforsket saken. Lensmann Jan Magnar Sandvik sier opplysningene tyder på at det har vært en mann hadde stoppet bilen for å spørre etter vegen. Men politiet fortsetter etterforskningen.