Advarer sterkt mot å splitte Nordmøre

Det gjør Ståle Refstie (Ap) i Sunndal, Ingrid Rangønes (Ap) i Averøy, Milly Bente Nørsett (Ap) i Tingvoll og Knut Sjømæling (Sp) i Gjemnes i et leserinnlegg som er sendt ut til media mandag ettermiddag

I leserinnlegget advarer de sterkt mot å splitte Møre og Romsdal.

De fire ordførerne mener Nordmøre risikerer å bli tidenes utkant dersom de ender i Trøndelag og retter samtidig en kritikk mot Kristiansund

"Vi frykter at Kristiansund som vårt regionsenter kjemper unødvendige og tildels tapte kamper, i stedet for å bruke tid, engasjement og nettverk på de aller viktigste sakene for regionen og byen."

"Å være et regionsenter kan ikke vedtas, det må skapes gjennom handlinger hver dag. Å bli et regionsenter må skapes både av krefter innenfra og utenfra. For våre kommuner er Kristiansund regionsenteret, men regionsenteret er i ferd med å vende oss ryggen. "