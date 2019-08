Advarer om økende skogbrannfare

Lite nedbør i Møre og Romsdal den siste tiden gjør at brannvesenet nå advarer mot økende skogbrannfare. – Vi ser at det ikke er meldt nedbør av betydning og derfor øker bekymringen til brannvesenet for at det skal oppstå brann i skog og mark, sier Jon Børge Horneland, leder for forebyggende avdeling ved Molde brann- og redningstjeneste.