Advarer om glatte veier

En person er sendt til legevakt for sjekk etter ei utforkjøring på rikevei 666 ved Kvalvåg i Gjemnes. Politiet opplyser at det er svært glatt på stedet etter et snøfall. En annen bilfører har også kjørt av veien på samme stedet, men vedkommende slapp fra det uten skader.