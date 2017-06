Advarer mot svindelforsøk

I Romsdal er det blitt avdekket en bedragerisak der folk blir lurt til å satse penger på såkalte binære opsjoner. Nettselskap får folk til å satse på hvilken veg kursen på en aksje, vare eller indeks vil endre seg fra tidspunktet en inngår handel til utløpstidspunktet. Seksjonsleder i økoteamet i Møre og Romsdal politidistrikt, Eivind Klokkersund, advarer mot denne formen for svindel. Han sier de som står bak dette er svært profesjonelle, og at sannsynligheten for å tape penger er svært stor.