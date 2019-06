Advarer mot svindel

En digital annonse som sier at Tafjord feirer jubileum og ønsker å dele ut premier verserer nå på internett. Dette er ikke en annonse fra konsernet. Tafjord har lagt ut en advarsel på Facebook-siden sin der de ber kunder være forsiktige. Kommunikasjonssjef i Tafjord, Kari Løken, sier at slike svindelforsøk dukker opp med jevne mellomrom og ber folk være obs hvis noe virker for godt til å være sant.