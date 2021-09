Advarer mot smalere bro

Ny bro over Brosundet i Ålesund må ikke bli en smal flaskehals, advarer Statens vegvesen. De fraråder bystyret i Ålesund kommune å gå for en innsnevra løsning med kun ett kjørefelt og fortau. Det skriver smp.no. Dette svarer Statens vegvesen etter at bystyret har bedt om å få vurdert ny bro med ett kjørefelt istedenfor to over Brosundet. I utgangspunktet er det er lagt opp til ei ny bro med to kjørefelt, hvert på 3,5 meter og 4–5 meter brede fortau på begge sider.