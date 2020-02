Advarer mot sandmangel

Det går mot sandmangel til betong fra de tre store sandtakene i Møre og Romsdal i Vistdal, Valldal og på Standal. Nå etterlyser næringa at myndighetene tar grep og sørger for arealplanlegging som sikrer sanduttak fra nye steder. Daglig leder i Hanset Sand i Vistdal, Jan Erik Nerland, advarer om at sandmangel kan bety vansker for de store prosjektene som både er under planlegging og satt i gang her i fylket - som for eksempel Nordøyvegen, fjordkryssingsprosjekter og nytt sykehus.