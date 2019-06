Advarer mot rundballer langs veien

Statens vegvesen advarer mot at det lagres og plasseres rundballer og annet utstyr for tett inntil vegen. Det kan være livsfarlig, sier seksjonsleder Gitte Beiermann i Statens vegvesen. – En stor del av ulykkene på veg, både for bil og motorsykkel, er utforkjøringsulykker. Det å treffe en rundball i stedet for et jorde, kan få fatale konsekvenser, sier Beiermann.