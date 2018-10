Advarer mot regimeskifte

Fylkespolitiker og tidligere ordfører i Giske, Knut Støbak sa under fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal KrF at det vil være et regimeskifte dersom KrF går til Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Han mener det er et regimeskifte som velgerne ikke vil forstå. Støbakk tar til orde for at KrF går i forhandlinger med Erna Solbergs regjering