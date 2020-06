Advarer mot Kleven-konkurs

Eieren av DIV Group og Kleven verft, Tomislav Debeljak, advarer mot at skipsverftet i Ulsteinvik kan gå konkurs. Det skriver nettavisen Nett.no (krever innlogging). I en e-post til kunder, samarbeidspartnere og kreditorer skriver Debeljak at tre långivere har terminert avtalen med verftet. Alle kontoene til Kleven og datterselskapene er fryst. En løsning må være på plass innen 1.juli. Nett.no skriver at skal det være norske banker og långivere som har satt ned foten. Også underleverandører har trukket seg.