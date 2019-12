Advarer mot islagte Bolgvatnet

Kristiansund kommune advarer folk mot å gå på det islagte Bolgvatnet. På starten av det nye året begynner kommunen å tappe ned vannet for å starte et stort oppgraderingsarbeid. – Vi frykter at noen beveger seg ut på isen. Etter at vi starter nedtappingen vil isen være utrygg fordi det oppstår en luftlomme mellom vann og is, og det gjør at det ikke er trygt å bevege seg, sier Tore Lyngvær, informasjonssjef i Kristiansund kommune. Kommunen har fått pålegg fra NVE om å utføre arbeidet. – På nyåret skal vi tappe ned vannet og på vårparten skal det gjøres utbedringer på damanlegget, sier Lyngvær.