Advarer mot innskrenket innsyn

Havfiskeflåtens interesseorganisasjon, Fiskebåt, reagerer sterkt på at regjeringen foreslår å innskrenke innsyn i vindkraftsaker.

Olje- og energidepartementets forslag om å fjerne dagens innsynsrett gjelder saker om prekvalifisering og tildelinger av prosjektområder for vindkraft til havs.

Begrunnelsen er at det er arbeidskrevende å gjennom alle dokumentene, og at disse vil inneholde store mengder med taushetsbelagte opplysninger. Departementet mener det vil være ressurskrevende å vurdere eventuelle unntak for resten av dokumentene.

– Vi vil av flere grunner advare mot at det innføres begrensninger i dagens innsynsrett i søknader som berører havvind, sier avdelingsleder Espen Jacobsen i Fiskebåt.