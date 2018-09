Advarer mot felles bompengeløsning

Fire næringslag på Søre Sunnmøre går i mot at den planlagte E39 Voldatunnelen skal være en del av en felles samferdselspakke for Ørsta og Volda. Rådmannen i Volda vil ha en felles bompengeløsning for de to kommunene med forhåndsinnkreving, men Ørsta næringskontor, Herøy Næringsforum, Stryn næringsskipnad og Maritim Forening for søre Sunnmøre vil heller kjempe for et større statlig bidrag for å få realisert tunnelen. Belastningen blir for stor for brukerne, mener Odd Magne Vinjevoll i Ørsta Næringskontor.