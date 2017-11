Advarer mot falske e-poster

Sparebanken Møre går ut på Facebook og advarer etter at de har blitt oppmerksomme på at falske e-poster som utgir seg fra å være fra banken, er i omløp. I e-posten blir man bedt om å bekrefte utløpsdato og sikkerhetskode for kredittkortet sitt. Banken minner om at de ikke ber om sensitiv informasjon på e-post, og ber folk om å slette e-posten.