Advarer mot å gå «feil veg»

Norsk Tindesenter ber om at alle som vil gå over Romsdalseggen starter turen i Vengedalen – ikke fra gondolen, skriver rbnett. – Stien er såpass smal på de partiene hvor det er lagt kjetting og annen tilrettelegging at det ikke er plass til tovegstrafikk. En slik trafikk vil føre til at farlige situasjoner oppstår, sier daglig leder ved Norsk Tindesenter, Ivar Brennhovd.