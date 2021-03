Advarer folk mot å slappe av

Folk som bor i Møre og Romsdal kan ikke slappe av til tross for lave smittetall, sier statsforvalter Rigmor Brøste. Møre og Romsdal har lavest smittetall blant fylkene. . Flere steder i landet blir det meldt om rekordhøye smittetall, og det er registrert fire nye dødsfall. Brøste sier de muterte virusvariantene er langt mer smittsomme, noe som betyr at en plutselig kan få store utbrudd.. Møre og Romsdal har i stor grad vært forskånet for disse, men dette kan komme til oss, sier Brøste.