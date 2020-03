Adgangskontroll på sjukehusa

Helse Møre og Romsdal innfører adgangskontroll ved alle sjukehusa i fylket for å ivareta smittevern for pasientane, skriv helseføretaket i ei pressemelding. Tiltaket er eit av fleire nye tiltak som regjeringa presenterte 12.mars og som skal bidra til å hindre spreiing av koronavirus. – Berre pasientar som treng følgje kan ha pårørande med inn på sjukehuset, seier fagdirektør Torstein Hole. For å redusere smitterisikoen for koronavirus vil HMR avgrense tilgangen til berre å gjelde personar som må gjennomføre nødvendig besøk ved sjukehusa. Adgangkontrollen vil medføre at personar som har risiko for å vere smitta ikkje får kome inn på sjukehusa, står det i pressemeldinga.