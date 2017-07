Ada Hegerbergs største nedtur

– Realiteten er brutal, og vi har ikke vært bedre. Null poeng etter tre kamper er knalltøft, men samtidig er vi nødt til å se oss selv i speilet og tenke "hva skal til nå for at vi skal løfte oss", sa hun i intervjusonen etter kampen.

Umiddelbart etter 0-1-tapet mot Danmark ville hun i intervju med TV 2 ikke svare på om hun har tillit til Martin Sjögrens prosjekt.

– I det legger jeg at vi står i det her sammen. Det handler både om spillerne på banen og de utenfor. Det er ting det må tas tak i konkret. Vi kan ikke bare si at vi skal evaluere, vi må si hva som skal gjøres for å bli bedre, utdypet hun da hun møtte skrivende presse senere.

Lyon-stjernen feller en hard dom over både sine egne og Norges prestasjoner.

Må lete

– Jeg har ikke fått ut potensialet i det hele tatt, men det henger jo sammen. De andre har ikke fått ut det de er gode for heller. Vi er et lag, og vi må finne ut av hva som skal til for å få ut det beste av hverandre når det gjelder. Om det er med- eller motgang så må vi alltid lete etter hvordan vi skal bli bedre, sa hun.

Hun ble spurt om laget ikke var godt nok forberedt.

– Det sier seg jo selv etter null poeng. Vel, kanskje handler det ikke om forberedelsene, men det var mye som ikke lyktes. Vi greide ikke å hjelpe hverandre til å spille godt, eller til å skape nok sjanser. Da er det vanskelig å vinne kamper.

Kort tid

Hun mener at et halvt år med Sjögren ikke er nok tid til å utvikle laget.

– Seks måneder er kort tid for utvikling. Det handlet om å få på plass et lag, men tiden burde ha holdt til å kunne prestere bedre enn vi gjorde, sa hun.

Hegerberg orket ikke mandag å tenke på VM-kvalifiseringen som venter rett rundt hjørnet.

– Nei, den er langt inn i framtiden.