Lyon/Oslo, 29. august 2017

Ada Stolsmo Hegerberg tar pause fra landslagsspill.

Beslutningen om å ta en pause fra landslaget har vært vanskelig, men den er veloverveid. Beslutningen er ikke bare en konsekvens av årets EM, men er basert på mine erfaringer med landslagene over lang tid. Jeg vil framover bruke all energi i Lyon, - det er der jeg nå kan videreutvikle meg som spiller.

Jeg har orientert min nærmeste leder Martin Sjøgren og ledelsen i NFF om beslutningen og begrunnelsen for denne. Det er samtidig viktig å understreke at begrunnelsen for min beslutning i stor grad ligger utenfor Sjøgrens treneransvar.

Skal landslaget oppnå de målsettinger og resultater landslagsledelsen har satt seg kreves det etter min oppfatning forbedringer på flere områder, både i planleggingsarbeidet, i gjennomføringsfasen og i oppfølgingen. I tillegg er det mye å gå på i forhold til kommunikasjon og dialog. Jeg mener jeg på en konstruktiv måte har forsøkt å påvirke på de områdene der jeg kan ha en stemme. Landslagsledelsen kjenner mine synspunkter og jeg kommer ikke til å utdype dette nærmere i mediene.

Jeg har følt stolthet ved å spille på landslaget, men slik situasjonen er har jeg ikke motivasjon til å fortsette nå.

Jeg ønsker mine landslagskollegaer alt godt og gode resultater i kvalifiseringskampene framover.

Ada Stolsmo Hegerberg