Aasen stiller ikkje til attval

Fylkesordførar Jon Aasen stiller likevel ikkje som kandidat til fylkestingsvalet i 2019. Det opplyser Aasen sjølv i ei pressemelding. Han vektlegg at det ikkje er knytt noko dramatikk eller partimessig grunn til dette. – Etter å ha tenkt nøye over temaet i sommar, har eg kome til at det var feil å takke ja til renominasjon. Når inneverande periode er over, tek eg farvel med fylkespolitikken, skriv Aasen. Han har vore fylkesordførar sidan 2011.