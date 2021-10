Aasbak forlenger med KBK

Christoffer Aasbak har forlenga med Kristiansund Ballklubb. Han har signert ei ny kontrakt som gjer at backen spelar i KBK til 31.12.2024. Det skriv klubben på sine nettsider. Aasbak kom til KBK etter opprykket i 2016 og har no spelt 118 kampar for Kristiansund.