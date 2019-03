Aambakk til Molde Elite

Molde elite har signert høgrebacken Malene Aambakk. 25-åringen frå Ørsta har dei siste åra spelt for Storhamar, men spelte for Molde i landsserien for jenter 16 og 18. Fylkets beste handballag er fornøgde med å ha signert nok ein spelar med lokal forankring.