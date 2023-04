Aalesund vart grusa på bortebane

AaFK gjekk på sitt fjerde strake tap på Release Arena i Sandefjord i sundagens eliteseriekamp.

Heimelaget sette skåpet på plass med det første og tok leiinga i 6' minutt. Sunnmørslaget greidde aldri hente seg inn att, og tapte bitre 4-0, der det siste målet vart sett fem minutt på overtid.

AaFK ligg nedst på tabellen, like under Molde som har eitt einaste poeng. Neste kamp for laget i oransje og blått er mot næraste nabo i nord – Molde – den 3. mai.