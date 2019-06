Aalesund stormar vidare

AaFK verkar uslåelege i årets 1.-divisjon. I ettermiddag vann tangotrøyene 2–1 borte mot HamKam. Til pause leia AaFK 1–0 etter ei scoring av Niklas Castro. Simen Nordli utlikna for heimelaget midt i andre omgang. Men like etterpå scora Habib Gueye for bortelaget, og det var altså kampens siste mål. Etter 11 av 30 rundar toppar AaFK 1.-divisjon med 29 poeng. Laget til Lars Bohinen har enno ikkje tapt.