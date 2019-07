Aalesund snudde kampen

Førstedivisjonsoppgjøret mellom KFUM Oslo og Aalesund startet dårlig for Aalesund da KFUM Oslo tok ledelsen etter 25 minutters spill. Noen minutter etter pause utlignet David Kristian Olafsson for AaFK, før KFUM Olso etter 65 minutter igjen tok ledelsen. Men minuttet før full tid startet snuoperasjonen. Innbytter Sondre Brunstad Fet utlignet for Aalesund. To minutter senere tok en annen innbytter,Torbjørn Agdestein, ansvar og ga Aalesund ledelsen. To minutter på overtid satt Pape Habib Gueye siste spiker i kista og la på til 4-2. Aalesund har ni seirer på sine elleve siste kamper.