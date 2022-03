Aalesund slo Hødd

Sigurd Haugen fant nettmaskene to ganger for AaFK da laget vant fredagens treningskamp borte mot Hødd, og AaFK-spissen har nå 12 mål i årets treningskamper. Simen Bolkan Nordli satte inn det første målet for de oransje, etter at Eirik Saunes hadde gitt Hødd en tidlig ledelse. Kampen endte 1-4, etter at Erlend Segberg fikk nettkjenning i sluttminuttene på Høddvoll.