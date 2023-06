Aalesund leiar til pause

Aafk leiar 2-1 i cupkampen mot Brann til pause. Aalesunds Isaac Atanga skåra etter 25 minutt, før Brann utlikna til 1-1 ved Svenn Crone. Men like før pause fekk Kristoffer Barmen straffespark for Aafk, og Markus Karlsbakk sette ballen i mål til 2-1 for oransjetrøyene.