Aalesund låner Glimt-spiller

Bodø/Glimt låner ut den 18 år gamle G19-landslagsspilleren Jens Petter Hauge til Aalesund resten av sesongen om legesjekken blir bestått. – Jeg tenker at det er et fint steg for meg. Det er en klubb som hører hjemme på et høyere nivå enn førstedivisjon. Jeg har lyst til bidra på den veien de har startet, sier Hauge til Nettavisen om låneovergangen til Aalesund.