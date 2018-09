Aalesund-konkurrent vann

Viking vann i kveld 2–1 borte mot Notodden i 1.-divisjon. Det betyr at Viking er oppe i 46 poeng, tre poeng bak Aalesund på topp. Mellom dei ligg Mjøndalen på andreplass. Laget frå Buskerud har 46 poeng, men ligg per no på den siste opprykksplassen på betre målforskjell enn Viking. Det står igjen sju rundar av sesongen.