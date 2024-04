AaFK tapte mot Raufoss

Raufoss vinner hele 4–1 på Color Line Stadion. Aalesund taper sin fjerde kamp på rad, om man tar med cuptapet mot Hødd i midtuken. Et reservepreget Aalesund går slukøret av banen etter å ha blitt tidvis utspilt av et positivt og offensivt Raufoss-lag. Aalesund tok ledelsen ved Håkon Hammer i første omgang, men da Raufoss gikk opp i ledelsen like før pause føltes det på ingen måte ufortjent. Aalesund maktet aldri å komme tilbake igjen i kampen, og selv om de avsluttet kampen med et halvt juniorlag, ble de til slutt ydmyket da Somesi fastsatte sluttresultatet til 4–1. Dette svir for alle med hjerte for Aalesund, og Christian Johnsen sover neppe godt fremover.