AaFK-stopper klar for Brattvåg

Midtstopperen Joakim Barstad er klar for 2. divisjonsklubben Brattvåg kommende sesong. 20-åringen fikk sin eliteseriedebut i 2017, men Aalesund mener han nå trenger spilletid for å utvikle seg videre. Sportslig leder i AaFK, Bjørn Erik Melland, sier til klubbens hjemmeside at han håper Barstad vender tilbake og på sikt blir en eliteseriespiller.