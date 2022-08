AaFK-spiller ute resten av sesongen

AaFK-spiller Alexander Ammitzbøll har røket korsbåndet og er derfor ute resten av sesongen, skriver klubben i en pressemelding.

Det var i starten av andreomgangen under lørdagens kamp mot Haugesund at skaden oppsto. Undersøkelser i etterkant viser at fremre korsbånd har røket, og den danske angrepsspilleren må derfor gjennom både operasjon og lang opptreningsfase.