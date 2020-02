AaFK-spiller klar for Hødd

Aalesund-spilleren Markus Seehusen Karlsbakk skal spille for Hødd i 2. divisjon i 2020-sesongen. Klubbene er enige om en utlånsavtale for 19-åringen, som sier til Hødd sine hjemmesider at klubben virker som en bra klubb å ta det neste steget.