AaFK signerer ny spelar

Simen Bolkan Nordli er klar for tre år i Aalesund. Det melder klubben i ei pressemelding. 20-åringen blir henta frå HamKam.– Vi snakkar om ein spelar med ekstrem spisskompetanse. Vi er veldig glade for at Simen tydeleg ønskte ein overgang til oss, i sterk konkurranse frå andre klubbar, seier AaFKs sportslege leiar Bjørn Erik Melland.