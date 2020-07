AaFK rotet bort poeng med selvmål

De oransje og blå må nok en gang reise tomhendt hjem etter kveldens oppgjør mot Odd. Etter en innholdsrik kamp med to straffespark, et annullert mål, et rødt kort, skader, fire mål og ett selvmål, endte det til slutt 3–2 for hjemmelaget i Skien.