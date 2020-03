AaFK permitterer

Kaptein hos Aalesunds Fotballklubb Fredrik Carlsen seier at spelargruppa har forståing for at klubben permitterer spelarane i A-stallen. I tillegg til spelarane er også trenarar, medisinsk personell og andre tilsette i AaFK permitterte på grunn av den krevjande korona-krisa. Permitteringane til toppklubben på Sunnmøre tek til å gjelde om to dagar.