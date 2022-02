AaFK med tremålssiger over Hødd

Eliteserielaget AaFK slo 2.divisjonslaget Hødd 4-1 i ein treningskamp på Color Line Stadion torsdag ettermiddag. Hødd tok leiinga ved Bendik Engen, men det gjekk ikkje lang tid før AaFK utlikna og før pause var det 3-1 til heimelaget. Etter pause var det mange byte på begge laga og det vart med ei scoring til for dei oransje som no reiser på treningsleir til Marbella. Målscorarar for AaFK var Sigurd Haugen (2), Kristoffer Barmen (bildet) og Niklas Castro.