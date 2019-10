AaFK klare for Eliteserien

AaFK er klare for Eliteserien i fotball igjen, etter å ha slått Tromsdalen med eitt mål. Dermed er 1. divisjonslaget klare for opprykk. Det er to år sidan laget rykte ned. Det var Torbjørn Agdestein som sikra sigersmålet søndag kveld.