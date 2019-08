AaFK-keeper ute med skade

AaFK-keeper Tarjei Aase Omenås er ute med korsbåndskade. Det melder klubben i ei pressemelding. Keeperen ble skadd under en kamp for andrelaget mandag ettermiddag. Aafk-trener Lars Bohinen sier dette er triste nyheter for både klubben og keeperen. – Han er en god målvakt, seriøs i treningsarbeidet, og en ordentlig humørspreder, sier Bohinen.