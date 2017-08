AaFK har levert inn protest

Aalesund fotballklubb har klaget inn utvisningen av Mikkel Kirkeskov til fotballforbundet, melder Sunnmørsposten. Kirkeskov fikk sitt andre gule kort mot Tromsø søndag, da Tromsøs Hans Nordby gikk i bakken etter å ha lurt ballen forbi Aalesund-backen, som viste tydelig tegn til at han ville la Nordby passere. Aalesund-trener Trond Fredriksen forteller avisen at han oppfatter hendelsen som filming, og at de nå har sendt inn sin versjon av saken, med videobilder av hendelsen.