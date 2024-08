AaFK Fortuna vant hjemme

Det ble seier for sunnmørslaget lørdag ettermiddag, da AaFK Fortuna møtte Odd. Resultatet ble 2-1. Karna Solskjær scoret begge målene for hjemmelaget, mens Hannah Aurbekkholen scorte for Odd.

AaFK Fortuna har nå 36 poeng og ligger foreløpig på en andreplass i førstedivisjon.