AaFK Fortuna vann mot Tromsø

Allereie etter to minutt scora Sofie Riis mål for Fortuna, og 37 minutt seinare kom Agata Drozdzik for det andre. Fleire mål blei det ikkje på Romssa arena. AaFK Fortuna ligg på ein tredjeplass i førstedivisjon, eitt poeng bak Hønefoss.