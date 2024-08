AaFK Fortuna tapte

Bodø/Glimt blei for sterke for AaFK Fortuna i søndagens kamp i 1. divisjon for kvinner. Heimelaget vann 1-0 og dermed er det tre lag med 33 poeng i toppen av tabellen. AaFK Fortuna er framleis på topp, med Hønefoss og Bodø/Glimt rett bak.