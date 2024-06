AaFK Fortuna leder – Molde ligger under

AaFK Fortuna leder 2–0 over LSK til pause i NM-cupen for kvinner på Color Line stadion. AaFK tok ledelsen etter 13 minutter ved Guro Hammer Røn og økte til 2–0 ved Maria Herdel. Molde ligger under 1–0 mot Rosenborg på Aker stadion ved pause