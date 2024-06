AaFK Fortuna leder - Molde ligger under

AaFK Fortuna leder 2-0 over LSK til pause i NM-cupen for kvinner på Color Line stadion. AaFK tok ledelsen etter 13 minutter ved Guro Hammer Røn og økte til 2-0 ved Maria Herdel. Molde ligger under 1-0 mot Rosenborg på Aker stadion ved pause