–Viktig kontrakt i krevande marknad

Marin Teknikk i Gurskøy skal levere design for ein ny linebåt for Frøyanes AS på Stadlandet. Dette er den 11. båten Marin Teknikk har designa for det største norske linebåtreiarlaget Ervik Havfiske og deira samarbeidspartnarar. Salsdirektør Richard Gjerde seier dette er ein viktig kontrakt i ein krevande marknad.