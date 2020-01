–Var riktig å gå

Justisminister Jøran Kallmyr fra Hustadvika var midt i en flyktningleir i Afrika, da han fikk beskjed om at Frp går ut av regjeringen. Selv fikk han under ett år som statsråd i regjeringen Solberg. Han sier at saken om IS–kvinnen ikke har vært vanskeleg for han som justisminister. Han har hele tiden sagt nei til å hente henne hjem. – Jeg forstår de som ville redde barna. Det ville vi også, men man kan ikke forhandle på denne måten, sier Kallmyr. Han mener det var riktig av FrP å gå ut av regjeringen.